Der Abgasskandal ist für VW teuer, und die Folgen sind immer noch nicht absehbar. Mehrfach wurde deshalb schon spekuliert, dass sich der Wolfsburger Konzern wieder von der Marke Ducati trennen könnte. Doch noch nie waren die Verkaufs-Gerüchte so konkret wie jetzt.

Laut unbestätigten Meldungen der deutschen Wirtschaftspresse hat VW eine Investment-Bank damit beauftragt, den Verkauf der als Audi-Tochter unters Konzerndach aufgenommenen Marke Ducati vorzubereiten. Die Rede ist von einem Verkaufspreis von 1,5 Milliarden Euro. 2012 hatte Audi die Bologneser Firma für rund 860 Millionen Euro erworben.

Keine der an dem angeblichen Deal beteiligten Parteien will sich derzeit äußern. Ein Ducati-Sprecher am Firmensitz in Bologna sagte auf Anfrage von MOTORRAD online: "Gerüchte kommentieren wir grundsätzlich nicht." Ein Dementi von VW oder Audi gibt es allerdings ebenfalls nicht.

Aus der Investmentbranche heißt es zum Thema, dass entsprechende Verkaufsofferten gelegentlich als Versuchsballons gestartet würden, um den Marktwert einer Marke festzustellen.VW-intern hatte es 2012 stets geheißen, dass der Kauf von Ducati ein persönliches Anliegen von Ferdinand Piech gewesen sei. Piech, der im April 2017 seinen 80. Geburtstag feierte, ist mittlerweile aus der Konzernführung in Wolfsburg ausgeschieden.

Ducati baute 2016 über 55.000 Motorräder, machte 730 Millionen Euro Umsatz und wies einen Gewinn von 51 Millionen Euro aus.