Die Harley-Davidson Street 750 ist in Deutschland bislang eher mäßig erfolgreich. Das könnte mit daran liegen, dass die angestammte Schwermetall-Kundschaft dem "Made in India" noch nicht ganz vertraut.

Die cleveren Harley-Marketingstrategen machen aus der Not nun eine Tugend und bieten mit der Street 750 Indian Cuisine (XGIC) ein Sondermodell an, das im wahrsten Sinne des Wortes Appetit auf indische Handwerkskunst machen soll.

Es ist ausschließlich in "Curry Sunglo Yellow" lieferbar, 58 PS stark und kostet mit 7485 Euro exakt so viel wie die Standardversion, bietet aber zusätzlich kulinarischen Genuss im Gegenwert von 500 Euro: Denn ein Heft mit 20 Verzehrgutscheinen, die in teilnehmenden indischen Restaurants eingelöst werden können, gehört zum Lieferumfang.

Mehr Infos bei allen Harley-Händlern.