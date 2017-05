Nicky Hayden ist bei einem Fahrradunfall in Italien schwer verletzt worden und liegt in kritischem Zustand auf der Intensivstation im Krankenhaus von Cesena bei Rimini. Hayden, MotoGP-Weltmeister von 2006, war am Mittwoch, 17. Mai 2017, gegen 14 Uhr in der Nähe von Misano Adriatico verunglückt, wo er mit dem Rennrad unterwegs war. Offenbar wurde der 35-Jährige an einer Kreuzung von einem Auto erfasst, war mit voller Wucht gegen dessen Windschutzscheibe geprallt und übers Dach geschleudert worden.

Schädel-Hirn-Trauma und komplizierte Brüche

Zum genauen Unfallhergang ermittelt noch die örtliche Polizei. Hayden wurde sofort per Hubschrauber ins Krankenhaus nach Rimini geflogen und von dort aus weiter in die größere Klinik in Cesena. Laut den Ärzten ist sein Zustand äußerst kritisch. Der Amerikaner erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und mehrere komplizierte Brüche.

Erst am Sonntag war Hayden, der 2016 von der MotoGP in die Superbike-WM gewechselt war, beim Rennen in Imola gestartet. Im Lauf des Donnerstagvormittags werden Mutter und Bruder des „Kentucky Kid“ genannten Rennfahrers in Italien erwartet.

Nicky Hayden fuhr im Laufe seiner Karriere insgesamt 218 GP-Rennen.