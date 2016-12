Die Entscheidung über die vollständige Umsetzung der 3. EU-Führerscheinrichtline hätte eigentlich schon vor einem halben Jahr im Bundesrat fallen sollen, war aber zweimal verschoben worden. Am 16. Dezember 2016 hat der Bundesrat der "11. Änderungsverordnung zur sogenannten Fahrerlaubnisordnung" zugestimmt.

Damit gilt auch in Deutschland demnächt, was in den übrigen EU-Ländern schon seit 2013 Gesetz ist: Inhaber der Stufenführerscheinklasse A2 (bis 35 kW, maximal 0,2 kW pro kg) dürfen künftig nur noch Motorräder fahren, die ungedrosselt nicht mehr als 70 kW (95 PS) haben.