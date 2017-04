Die Motorrad-Fahrsicherheitstrainings, wie sie die beiden Verkehrsclubs ÖAMTC und ARBÖ in Österreich anbieten, kosten regulär 218 Euro bzw. 92 Euro halbtags (ÖAMTC). Voraussetzung für den staatlichen Kostenzuschuss ist, dass der jeweilige Teilnehmer seinen Hauptwohnsitz in Oberösterreich hat. Oberösterreich ist Österreichs viertgrößtes Bundesland, Hauptstadt ist Linz, es liegt am Länderdreieck Deutschland-Österreich-Tschechien. Der Antrag auf den Zuschuss muss im Internet gestellt werden unter http://www.land-oberoesterreich.gv.at/60407.htm.