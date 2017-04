Zum dritten Mal an derselben Stelle haben Unbekannte einen vollen Ölkanister offenbar absichtlich auf die Fahrbahn gelegt.

Die Polizei in Grafenau, Bayern, mag nicht mehr an einen Zufall glauben. Zum dritten Mal an derselben Stelle, nämlich in einem scharfen 90-Grad-Knick der Bundesstraße 355 knapp östlich von Grafenau (bei Passau) haben Unbekannte jeweils nachts einen roten vollen Ölkanister offenbar absichtlich auf die Fahrbahn gelegt. Folge: Autos überrollten die Kanister, dass sie platzten und das Öl die Kurve im Bereich der „Lichtenecker Reibe“ in eine schmierige Falle verwandelte. Brandgefährlich, „insbesondere für Zweiradfahrer“, so die Polizei.