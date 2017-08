Dainese gegen Alpinestars

Das Landgericht München I hat am 11. August in einem von Dainese initiierten Verfahren zwei Urteile gefällt (Aktenzeichen: 21 O 23553/15 und 21 O 11358/16), die es Alpinestars unter anderem untersagen, seine Tech-Air-Produkte in Deutschland zu verkaufen.

Diese Auffassungen und Erwartungen werden auch durch Ergebnisse in parallelen Verfahren in Italien gestützt, wo ein Antrag von Dainese auf Erlass einer Unterlassungsverfügung zurückgewiesen wurde und die Rechtsbeständigkeit der Patente von Dainese derzeit ebenfalls einer genauen Überprüfung unterliegt.

Das Landgericht München I hat in zwei am 11. August 2017 verkündeten Urteilen festgestellt, dass bestimmte Funktionen der Alpinestars Tech-Air Produkte zwei Patente von Dainese S.p.A. verletzen.

Dainese ist überzeugt, dass die Einreichung und das Verteidigen ihrer Patente essentiell für den Schutz ihrer eigenen Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie für die kontinuierliche Entwicklung von Technologien und Innovationen sind, die auf die Erhöhung der Sicherheit von Motorradfahrern und all jener zielen, die dynamische Sportarten praktizieren.

Mit großer Zufriedenheit hat Dainese den Inhalt der beiden erst kürzlich ergangenen Entscheidungen des Landgerichts München I vom 11. August, eines der führenden deutschen Patentverletzungsgerichte, zur Kenntnis genommen. In diesen Entscheidungen urteilte das Gericht, dass Alpinestars S.p.A., Italien, durch das Verkaufen ihrer Tech-Air-Street-Motorcyclist-Airbag Protektionsvorrichtungen und -bekleidung (für Straßennutzung) und ihrer Tech-Air-Racing-Motorcyclist-Airbag Protektionsvorrichtungen und -bekleidung (für Rennfahren) zwei Patente von Dainese, die unter anderem in Deutschland gültig sind, verletzt. Beide Urteile des Landgerichts München I sind zwar berufungsfähig, können jedoch sofort vorläufig vollstreckt werden.

Streit um den Airbag: Hat Alpinestars mit seinem TechAir bestehende Patente von Daineses D-air-System verletzt? Die Frage werden wohl Gerichte klären müssen.

Meldung vom 3. Dezember 2015

Daniel Haller fiel aus allen Wolken. Per Fax erhielt der Bekleidungs- und Zubehörhändler ein 79-seitiges Schreiben der Anwaltskanzlei Hogan Lovells International aus München. Darin wurde Hallers Firma Motorradland GmbH Friedrichshafen aufgefordert, "das Anbieten und Vertreiben" des neuen Airbag-Systems TechAir von Alpinestars zu unterlassen, weil dadurch Patentrechte von Dainese, der Auftraggeberin der Kanzlei, verletzt würden.

Es folgten detaillierte englischsprachige Patentschriften, eine für Laien kaum verständliche Unterlassungserklärung, die Haller innerhalb von vier Tagen unterzeichnen sollte, und schließlich das dicke Ende: Da die Anwälte den Streitwert in der Sache auf eine Million Euro beziffert haben, will die von Dainese beauftragte Kanzlei 6126 Euro Gebühren von Händler Haller haben.

Der besorgte Dealer vom Bodensee setzte flugs alle Hebel in Bewegung. Er wandte sich an MOTORRAD und natürlich an Hersteller Alpinestars. Besonders pikant ist, dass Haller das fragliche Airbag-System noch gar nicht vorrätig hat: „Ich habe den TechAir bisher nur mündlich bestellt.“ Weil sein Name aber schon auf der Händler-Website von Alpinestars steht, bekam er die Anwaltspost – und die Rechnung dafür. Bei Alpinestars beruhigte man den aufgebrachten Geschäftsmann: "Alpinestars hat eine andere Anwaltskanzlei engagiert, die mich und weitere betroffene Händler jetzt gegenüber Dainese vertritt", erzählt Haller. Und dass er heilfroh darüber ist: "Bei einem so hohen Streitwert von einer Million Euro könnten die Verfahrenskosten einen Ladem wie meinen ruinieren."

Allem Anschein nach tobt also hinter den Kulissen ein Streit zwischen Dainese und Alpinestars. Beide Firmen sind im Veneto in Norditalien ansässig, beide stellen Schutzkleidung für Motorradfahrer her, von Handschuhen über Stiefel bis zur Kombi. Vor Jahren plante man eine Kooperation, doch die Verhandlungen scheiterten, und seither sind die beiden Firmen harte Konkurrenten.

Wegen des Airbags scheint der Wettkampf jetzt zu eskalieren. Mit dessen Entwicklung begann Dainese bereits vor 15 Jahren, stattete zunächst Rennfahrer von Valentino Rossi bis Stefan Bradl damit aus und stellte 2013 schließlich den D-air Street für den Einsatz auf öffentlichen Straßen vor. Weil Stürze dort anders verlaufen als auf der Rennstrecke, wo es keine Aufprallunfälle wie im Airbag-Crashtest-Foto links gibt, war diese Evolution laut Dainese besonders kompliziert und teuer.

Die Firma hält zahlreiche Patente an dem System – und sieht offenbar einige durch das neue, 2014 erstmals vorgestellte TechAir-System verletzt. Der Alpinestars-Airbag wurde in Deutschland nach der gegnerischen Anwaltsoffensive anscheinend vorsorglich vom Markt genommen und ist derzeit dem Vernehmen nach nicht erhältlich. Daniel Haller fragt sich, warum er zwischen die Fronten der Hersteller geriet: „Ich habe keine Ahnung, ob Alpinestars mit dem TechAir irgendwelche Patente von Dainese verletzt“, sagt er. „Und selbst wenn, könnte ich nichts dafür. Ich bin doch bloß Händler.“ Auf MOTORRAD-Nachfrage wollte sich zum jetzigen Zeitpunkt keiner der beiden Hersteller näher äußern.