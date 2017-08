33 Shops in Deutschland sind nicht betroffen

Hein Gericke setzt in Österreich künftig nur noch auf den Online-Handel, heißt es in einer Pressemitteilung der Zubehör-Kette. Online verzeichne Hein Gericke „sehr gute Zuwachsraten“, so Altenstrasser. Die jeweils zwei Shops in Großbritannien und Belgien sollen durch die Hein Gericke Europe GmbH aber fortgeführt werden. Ebenfalls nicht von der angekündigten Auflösung betroffen sind die 33 Shops in Deutschland.

In der Pressemitteilung sprach Hein Gericke-Vertriebsleiter René Schartel den Mitarbeitern der zu schließenden Shops in Österreich sowie den österreichischen Kunden „unseren besonderen Dank für dreißig ereignisreiche Jahre“ aus.