Wenn doch mal einer guckt und Geldstrafe inklusive Flensburger Punkte drohen, heißt es: Ruhe bewahren, freundlich sein, zurückhalten. Polizisten sind auch nur Menschen, die ihre Arbeit machen. Daher gibt es keinen Grund, pampig zu werden - es sei denn, man verträgt das Echo. Und umgekehrt: Wer freundlich ist, wird in der Regel auch so behandelt. Das spart beiden Seiten Zeit, Nerven und dem Kontrollierten möglicherweise sogar Geld.

Wegen der seit Februar 2009 gültigen Vorsatzklausel kosten bestimmte Verkehrsdelikte, die vorsätzlich begangen wurden, doppelt so viel, als wären sie aus Versehen, also fahrlässig geschehen.

Norbert Lihs, Polizeihauptmeister aus Waiblingen in Baden-Württemberg, ist mehrfach pro Woche mit dem als zivil getarnten Mess- und Überwachungs-Motorrad unterwegs.

Das sagt die Polizei

Auch wenn ich als Polizist auftrete, so bin ich doch trotzdem ein normaler Mensch und benehme mich auch so. Und deshalb erwarte ich von jedem, auch von jemandem, den ich gerade angehalten habe, dass er sich mir gegenüber ebenfalls wie ein normaler Mensch benimmt. Dazu gehört, dass man höflich miteinander spricht, dass man Helm und Sonnenbrille abnimmt - ich mache das natürlich auch. Durch Ausmachen des Motors und Absteigen vom Motorrad signalisiert man Gesprächsbereitschaft.

Man sollte sich klarmachen, dass das Thema, um das es in solch einer Situation geht, Fakten sind in Form eines oder auch mehrerer Verkehrsverstöße. Die kann ich mit Hilfe der im Motorrad integrierten Mess- und Aufzeichnungstechnik belegen. Da lässt sich also nichts wegdiskutieren. Vor allem, wenn ich einen weniger routinierten Fahrer vor mir habe, zeige ich ihm auch gern an Ort und Stelle, was er falsch gemacht hat. Dabei ist natürlich niemand verpflichtet, irgendeine Aussage zur Sache zu machen. Es ist verbrieftes Recht, sich nicht selbst zu belasten.

Aber auch eine solche Ablehnung kann man höflich formulieren, dann ist alles okay. Und zur Sache kann man sich nach Erhalt des Bußgeldbescheids immer noch äußern. Wenn mir aber einer gleich blöd kommt und sofort mit dem Anwalt droht, dann bekommt er von mir den Polizisten, den er offenbar erwartet. Da lasse ich mich auf keine Diskussion ein, schließlich ist ein sinnvolles, belehrendes Gespräch in dieser Situation nicht möglich. Das kommt allerdings selten vor.

Ich muss sagen, dass die große Mehrheit, also über 90 Prozent der Motorradfahrer, einsichtig ist. Ich hatte in den vergangenen fünf Jahren nur einen, der sofort auf stur geschaltet hat. Das Gros der Motorradfahrer ist auch in der Fahrweise vorsichtiger geworden. Trotzdem sind die Unfallzahlen gestiegen. Das zeigt, dass die Polizei weiter mit Kontrollen aktiv bleiben muss.