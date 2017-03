Bei einer Reifenpräsentation sind sie auf rund 3.000 Höhenmeter wohl übergeschnappt, Top-Tester Karsten Schwers und Service-Chef Jörg Lohse. Ihnen kam nämlich folgende Idee: Doppelt so hoch sollte es sein, also über 6.000 Höhenmeter. Und zwar innerhalb 24 Stunden von ganz unten nach ganz oben.

Ojos del Salado - höchster Vulkan der Erde

Und so nahmen die Herren den Ojos del Salado in Chile in Angriff, den höchsten Vulkan der Erde. Auf den sechs Africa Twin saßen: MOTORRAD Top-Tester Karsten Schwers, MOTORRAD Service-Chef Jörg Lohse, Carlo Fiorani (Rennsport PR-Chef Honda), Francesco Catanese (Rallye-Fahrer und Motociclismo-Mitarbeiter), Salvo Penisi (Testchef Metzeler/Pirelli) und Fabio Mossini (Enduro-Sportfahrer aus dem Honda-Südamerika-Team sowie Ex-WM-Enduro- und WM-Motocross-Pilot).

Es gab Ausfälle aller Art, was bei einer solchen Unternehmung nicht überrascht. Die ganze Geschichte lest ihr in MOTORRAD 7/2017 (ab 17. März am Kiosk) und MOTORRAD 8/2017 (ab 31. März am Kiosk).

Es lohnt sich!