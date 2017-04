Hier wird kein Alpenpass ausgelassen. Unser Service bei allen Motorradreisen: Erfahrene Reiseleiter, professionelle Streckenausarbeitung, überschaubare Gruppengröße, freundschaftliche Atmosphäre, umfangreicher Reiseservice, individuelle Termine für Sondergruppen uvm. Neben klassischen Motorradtouren haben wir z.B. auch eine Schmankerltour durch Südtirol im Programm. Oder wie wäre es mal eine Ausfahrt in Kombination mit Rafting? Wir haben für jeden das passende Alpen-Erlebnis.

Rafting im Ötztal Mehr als nur Kurvenfahren Motorrad & Rafting-Tour Ötztal Ein Erlebnis-Wochenende der besonderen Art - zunächst geht es mit dem Motorrad vom Bodensee durch die Vorarlberger Alpen bis Ötz. Abends wird dann auf der Mareil Alm gegrillt und sich gestärkt. Den Samstag verbringen wir im Rafting-Boot auf den wilden Alpen-Gewässern. Sonntags geht es dann mit dem Motorrad über die Tiroler Alpen, das berühmte Stilfser Joch, den Engadin und Liechtenstein zurück an den Bodensee. Motorradreise auf den Spuren des Alpenmasters Seit 2005 testet die Zeitschrift MOTORRAD die wichtigsten Motorräder auf ihre Alpentauglichkeit. Beim jährlichen Alpenmasters müssen um die 20 Bikes in verschiedenen Klassen (Sportler, Tourer etc.) zeigen, wie gut sie sich für die Berge eignen. Diese Tour auf den Spuren des Alpenmasters verbindet alle wesentlichen Pässe der Endrunden der Tests von 2005 bis 2015 in einer Tour - und noch eine ganze Menge Pässe mehr. Sightseeing und dreistündige Mittagspausen? Gestrichen! Dafür gibts Kurvenspaß in Hülle und Fülle.

Kurvenschmankerl in den Südtiroler Alpen Motorradreise Schmankerltour Südtirol Schlutzkrapfen, Knödeltris und Buchweizentorte - wem bei diesen Südtiroler Spezialitäten das Wasser im Munde zusammenläuft, der ist genau richtig auf unserer Genuss- und Schmankerltour in der traumhaften Südtiroler Bergwelt. Kurvenglück auf zwei Rädern und kulinarische Köstlichkeiten ergänzen sich bei dieser Motorradreise zu einer unwiderstehlichen Kombination. Mit unserem Basishotel in Brixen haben wir den idealen Ausgangsort für drei ereignisreiche Tourtage ohne Gepäck. Auf kleinen Straßen erkunden wir Kurvenparadiese wie das Pustertal, die schönsten Passe der Dolomiten und die herrliche Region zwischen Bozen und Meran.



Mittags warten kleine Gasthöfe, Törggelestuben und Almhütten mit toller Aussicht und noch besserem Essen auf uns. Dort können wir die Spezialitäten der Region ausgiebig genießen, bevor es frisch gestärkt wieder aufs Motorrad geht. Um die vielen Eindrücke und Ausblicke auch richtig auf uns wirken zu lassen, sind die Tagesetappen bei dieser Motorradreise nicht allzu lange, so dass genügend Zeit zum genießen bleibt. Motorradreise Alpen-Challenge II Die Alpen-Challenge ist schon Legende. Aber nach so vielen Jahren drängt sich doch immer wieder ein Gedanke in den Vordergrund: war’s das? Oder geht da vielleicht noch mehr? Im ersten Moment scheint der Gedanke abwegig: noch mal über 100 Pässe in sechs Tagen? Die Alpen-Challenge nimmt doch schon jeden noch so kleinen Pass in der Gegend mit. Und da soll noch Platz für neue Strecken und weitere Pässe sein? Die Antwort lautet: Ja klar! Und wie!

Intensives Kartenstudium gepaart mit profunder Ortskenntnis liefert die Erkenntnis: da geht noch was.

Noch mal deutlich mehr als 100 Pässe in den West- und Südalpen. Und das mit sehr wenig Überschneidungen zur ‚originalen’ Alpen-Challenge. Dass diese neue Tour genauso spektakulär, genauso anspruchsvoll, genauso kurvig und genauso befriedigend ist wie die erste Tour, versteht sich von selbst. Eine echte Alpen-Challenge eben.



Ausgedehnte Kaffeepausen, formidable Mittagessen oder der Sprung in einen kühlen Bergsee? Vielleicht im nächsten Urlaub. Wer die Alpen-Challenge bucht, der steht auf Kurven, Kurven und nochmals Kurven – und sonst gar nichts.

