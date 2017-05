Janine Kumpf reiste mit einer Yamaha DT 125 in 10 Wochen über 7500 Kilometer von Ouagadougou in Burkina Faso, Mali, die Elfenbeinküste, Liberia, Sierra Lone, Guinea und Guinea-Bissau bis in den Senegal nach Dakar.



MOTORRAD-Reisegeneral Markus Biebricher arbeitet sich gerade durch ihr 25.000-Anschläge-Manuskript, das als Reportage in MOTORRAD 12/2017 erscheinen soll. Fasziniert und gleichzeitig ratlos blickt er von seinem Computer auf: "Es ist unglaublich, was Janine auf ihrer Reise alles erlebt hat! Und was für grandiose Fotos sie mitgebracht hat! Wie soll ich das alles denn bitte auf nur acht Seiten im Heft unterbringen? Aus der Story kannst du einfach nix rauskürzen, dann fehlt garantiert irgendwas Wichtiges."



Markus wird bis Redaktionsschluss auch dieses Problem irgendwie gelöst haben - wieder einmal. Wir sind jedenfalls gespannt und freuen uns auf die fertige Reportage; hier gestatten wir uns eine kleine Vorschau.