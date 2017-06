Das Messer blitzt in der Sonne, als der Irre es ihr an die Kehle setzt. Ein markerschütternder Schrei, Blut spritzt, die hübsche Blonde sinkt mit durchschnittener Kehle zu Boden. Drei Bildschirme zeigen den Mord gleichzeitig, das nächste Gemetzel ist nur Minuten entfernt. In den chilenischen Trucker-Kneipen sind die Endlosschleifen an Gewalt-, Splatter- oder Kriegsfilmen beliebtes Unterhaltungsprogramm, dabei wollten wir uns einfach nur erholen vom Horrortrip durch den Tunnel Chris­to Retendor. Nach unzähligen Kehren in gleißendem Licht waren wir zu diesem schwarzen Loch in der Felswand gelangt, das aussieht, wie der Eingang zur Unterwelt. Dieselruß, Abgase, Staub waber-ten aus dem Schlund. Freiwillig da reinfahren? Niemals, denn es gibt ja noch den abenteuerverheißenden alten Schotterpass über die Anden.

Wieder wilde Schreie. Fünf chilenische Trucker starren gebannt auf die Mattscheiben, nuckeln entrückt an ihren Biergläsern. Dann doch lieber die gleißende Sonne draußen und ein paar Grenzformalitäten. Argentinien fühlt sich anders an. So als sei es minimal weniger Ordnung und Disziplin verpflichtet, als würde es vielleicht einen Hauch mehr Emotionen im Alltag zulassen. Weggerissene Straßen zeugen von der Gewalt der Natur, die unterhalb des Aconcagua, des höchsten Berges Südamerikas, in den Schluchten toben kann. Die BMW stoppt vor der Puente del Inca, heute ein Touristenmagnet, flankiert von Shops und bunten Märkten. Über dem Treiben zeigt der Aconcagua gnädig sein Haupt, bevor er sich wieder in Wolken hüllt.

Aus diesem Grund waren wir Stunden später in den Höllenschlund eingefahren, hatten nichts mehr gesehen, trotz Aktivierung der beiden Zusatzscheinwerfer. Kopfsteinpflaster, Schlaglöcher, Öllachen, das war schemenhaft im kurzen Lichtkegel aufgetaucht. Undurchdringlicher Ruß hatte das Atmen so schwer gemacht, als seien wir lebendig begraben. Von hinten drohten Lkws, die sich wie Ungeheuer anschickten, alles platt zu walzen. Nach einer gefühlten Ewigkeit dann endlich Sonne und die Hoffnung auf Wasser in der Trucker-Kneipe kurz vor dem Grenzposten.

Keine anderen Lebewesen außer ein paar Gürteltieren

In Uspallata tauchen wir ein in die argentinische Nacht und in das Leben der nationalstolzen Locals. Als die Sonne wieder aufgeht, findet sich die Dakar auf Nordkurs. Wir bollern an riesigen Lehmpfannen vorbei und genießen den erhabenen Anden-Hauptkamm an der linken Seite. Rechts hat die Erosion gelbe, rote und braune Felszacken sowie weiße Kalkskulpturen aus der Erde gemeißelt. Kleine Stollen in den Bergen zeugen vom illegalen Abbau diverser Bodenschätze. Ab Calingasta beginnt eine Schotterpiste, die zunächst leicht aussieht, aber immer wieder mit tückischen Sandfeldern oder Passagen aus tiefem, rutschigem Schotter massiv aufs Tempo drückt.

Überraschend ist auch die Tatsache, dass uns auf 120 Kilometern Dreckpiste keine anderen Lebewesen außer ein paar Gürteltieren begegnen. Gewittertürme bauen sich auf, Blitze zucken gefährlich nahe und wieder geraten wir an Sturzbäche aus den Bergen, die sich die Piste unter den Nagel gerissen haben. Mitunter hat das Wasser den trockenen Lehmboden in Schlick verwandelt. Nicht leicht, die Maschine daraus zu befreien. Aber genau jetzt in dieser Situation freuen wir uns über jedes Kilo, das die kleine Dakar im Gegensatz zu ihren großen GS-Schwestern weniger auf die Waage bringt.