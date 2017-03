Zu den Usambara-Veilchen wandern.

30 Grad heiße Tropenluft wird vom Fahrtwind zu einem warmen Hauch angenehm heruntergekühlt, mit sanftem Schwung schaukelt sich die Maschine vorbei an dicht stehenden Bananenstauden, lila leuchtenden Bougainvillea und schattenspendenden Akazien. Das Straßenband aus roter Erde schlängelt und wellt sich mit engen Kehren und tiefen Schlaglöchern durch eine fruchtbare Landschaft, aus den Büschen am Wegesrand glotzen ab und zu neugierige Affen. Spielende Kinder rennen wild winkend hinter den Motorrädern her, bunt verschleierte und auf dem Kopf große Karaffen balancierende Frauen nicken uns freundlich zu, und sich unter den Vordächern kleiner Krämerläden im Schatten ausruhende ältere Männer mit großen Zahnlücken rufen herzlich „Jambo!“, was „Hallo“ oder „Hey“ bedeutet. So begrüßt man hier üblicherweise Muzungus, also weiße Touristen. Wir, zwei Muzungus, reisen durch die Usambara-Berge, gelegen zwischen dem Kilimandscharo und dem Indischen Ozean. Ein Gebiet etwa so groß wie die Eifel mit über 2.000 Meter hohen Gipfeln. Dort wollten wir wandern. Eigentlich. Dort sollten die bei Blumenzüchtern so beliebten Usambara-Veilchen wild wachsen. Auch eigentlich.