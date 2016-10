Snowmobilfahren in Lappland

Tiefschneefahren mit dem MOTORRAD action team

Keine Ausreden, einfach machen: raus aus dem Alltag, den Kopf frei kriegen, ein paar Tage nur dich selbst spüren beim "Motorradfahren" im Tiefschnee Nordschwedens mit dem MOTORRAD action team.

Das Ding ist ein Tier. 150 Zweitakt-PS, die dich in den Orbit katapultieren wollen. Ohne Schalten, nur durch den Druck deines Daumens explodiert das Polaris Rush Pro R 800 nach vorn, reckt die Ski in den Himmel, so direkt, so unmittelbar, so mühelos, dass selbst ein supersportliches Motorrad umständlich dagegen wirkt.

Auf den unendlichen Weiten der zugefrorenen Seen sind Geschwindigkeiten möglich, die dir den Atem rauben. Genau wie die Steilkurven im Tiefschnee der unberührten Natur, oder Passagen, die schräg in den Himmel führen, auf die Gipfel einsamster Berge. Oben reißen die Wolken auf, die Fernsicht ist fantastisch.

Bei der Abfahrt gleitest du durch Birkenwälder. Bleibst einfach stehen. Stellst mitten in tiefster Wildnis den Motor ab. Die Stille ist ohrenbetäubend, fast überirdisch. Du wartest, wirst eins mit diesem Land, das aussieht wie am ersten Tag der Schöpfung. Dann legst du die Hände auf die beheizten Griffe des Motorradlenkers, auf einen Knopfdruck erwacht das Kraftwerk und du gleitest durch den Tiefschnee. Fühlst dich wie vor Urzeiten der erste Mensch. Langsam, genießerisch oder schnell und sportlich, du entscheidest mit einer minimalen Daumenbewegung.

Natürlich ist es kalt, doch du frierst nicht in der bereitgestellten Hightech-Kombi. Foto: Biebricher

Tausend Schneekristalle glänzen im Sonnenlicht, wenn dein Snowmobil motorradmäßig über das frische Weiß fegt, wenn der starke und breite Antriebsriemen sich mit dem Untergrund verbeißt und dich nach vorne katapultiert. Glückshormone fluten dich in dieser weiten, ursprünglichen Welt. Du spürst die beißenden Minustemperaturen nicht, spürst nur dein Herz, weil du den Kopf frei bekommst, zum ersten Mal seit Monaten. Natürlich ist es kalt, doch du frierst nicht in deiner Hightech-Kombi, du spürst Sonnenstrahlen und Wärme von innen, es treibt dich weiter und weiter. Dein Freund Dani und der Guide Joakim warten am Ufer eines Sees: „Das Eis könnte dünn sein, nur wenn wir sehr schnell fahren, sind wir sicher.“

Nach der Sauna geht's ab ins Außenbecken. Foto: Biebricher

Schnell ist kein Problem, wie ein startender Jet fegst du über den See. Die Oberfläche ist nicht immer glatt. Spalten und Verwerfungen wollen erkannt werden, das aufwendig konstruierte Fahrwerk schluckt viel, aber nicht alles, die Kufen laufen gerne mal Rillen hinterher, doch schon nach ein paar Stunden hast du dich eingelebt, die ersten Powerslides gelingen, die ersten Lupfer der kurvenäußeren Kufe. Snowmobilfahren ist Spaß pur, Freude am Leben, Freude an der Natur, der Weite, der klaren Luft. Alles hier wirkt gesund, frisch und kräftig, der Schnee, die Bäume, Menschen, Tiere, der Himmel, es ist das totale Winter-paradies. Abends spürst du den ersten Muskelkater, genießt die Sauna und kaltes Bier.

