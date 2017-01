Ein Blick auf die Harley-Davidson Forty-Eight von Wilbers verrät es schon: Hier wurde die große Fahrwerksnummer aufgefahren. Originale Gabel und Federbeine wanderten komplett in die runde Ablage. Dafür kommen nun neue Parts zum Einsatz. An der Front werkelt eine 46 Millimeter messende Up­side-down-Gabel. Zwar fällt sie drei Millimeter schlanker aus als das Pendant aus Milwaukee, dafür glänzt sie mit verstellbarer Zug-, Druckstufe und Federbasis. Was aber noch viel wichtiger ist: Der Gabeltyp 46RR mit kohlenstoffbeschichteten Gleitrohren und geschlossener Gabelkartusche besitzt einen Gesamtfederweg von 120 Millimetern, original müssen 9,2 Zentimeter genügen. Und wo mehr Federweg vorhanden ist, kann dieser auch für mehr Komfort und sattere Dämpfung genutzt werden.

Serienmäßig eine Schwachstelle der Harley-Davidson Forty-Eight. Um die Kur komplett zu machen, spendierte Wilbers dem Truman 48/1 getauften Umbau – der Name leitet sich vom US-Politiker ab, der von 1945 bis 1953 Präsident der Vereinigten Staaten war – auch hinten das Beste, was das eigene Programm zu bieten hat. Das sind im Fall der Truman 48/1 die Federbeine 642 TS Nightline. Die schwarzen Dämpfer sind in Zug- und Druckstufe (High- und Low-Speed) sowie in der Federbasis justierbar und verfügen mit 63 Millimetern Arbeitsweg über neun Millimeter mehr Hub als die Serienpendants. Da die Gabel an jedem Holm gefräste Bremssattelaufnahmen aufweist, verbaute Wilbers zudem radiale Vier-Kolben-Zangen von Brembo samt 320er-Scheiben von Braking. Weitere Gimmicks (siehe "Der Umbau im Detail: Überblick und Kosten") runden den Umbau ab.