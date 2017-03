Die Uhr tickt unaufhaltsam dem Saisonstart entgegen, da kann man nicht gewissenhaft genug sein. Also ruhig noch mal alles checken: Springt die Maschine zuverlässig an? Ist der Tank voll? Sind die Papiere an Ort und Stelle? Hat sie noch TÜV? Ist sie überhaupt zugelassen?

Man hat schon Pferde vor der Apotheke ... Sie wissen schon.

Auf die Plätze ...

Fertig?