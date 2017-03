Mit gutem Grund Slicks statt Straßenreifen

Gut sechs Jahre ist es her, dass sich die PS-Redaktion das Thema „Nachrüst-Traktionskontrollen“ (kurz TC genannt) vornahm und sich auf die Suche nach dem Besten der elektronischen Helferlein begab. Es ist also höchste Zeit, mal wieder zu prüfen, was der Markt bietet und was die kleinen Wunderkisten mittlerweile so draufhaben. Wir greifen uns die drei derzeitigen Hausnummern auf dem Sektor – Bazzaz, Rapid Bike und Grip One – und stürzen uns Hals über Kopf in Schräglage und Wheelspin.

Anders als 2010 setzen wir bei unserem Test aber nicht auf Straßenreifen und eine extrem enge und winklige Piste à la Contidrom, sondern wählen den brandneuen Superkleber Metzeler Racetec RR Slick als Haftungslieferanten und den MotoGP-Track am Sachsenring als Schauplatz (Dank an HPS Racing für die Testgelegenheit). Warum keine Straßenreifen, die doch viel eher an ihr Limit kommen und die Traktionskontrollen fordern? Diese gute Frage hat uns der Test vor sechs Jahren bereits beantwortet: Die Straßenreifen kamen damals zu schnell an ihre Grenzen; es gab teilweise bereits bei der Kurveneinfahrt Probleme mit den Gummis. Zudem besteht bei überbeanspruchten Straßenreifen in maximaler Schräglage – welche auf dem Track eben nur allzu gerne gefahren wird – die akute Gefahr des plötzlichen Gripverlustes. Ein Szenario, bei dem auch aktuelle TCs kaum noch reagieren und vor Kaltverformung schützen können. Man muss wissen, dass die meisten TCs lediglich den Wheelspin, also den Schlupf am Hinterrad, erfassen können, nicht jedoch die Seitwärtsbewegung.