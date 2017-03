Erinnern Sie sich noch, was Sie in der letzten Saison so kolossal genervt hat? Und zwar vom Anfang bis zum Ende, ohne dass Sie es geschafft haben, etwas zu ändern?

So etwas droht Ihnen in diesem Jahr auch, wenn Sie es jetzt nicht in Angriff nehmen. Das Spektrum reicht von falsch justierten Schalthebeln über zu niedrige oder zu hohe Verkleidungsscheiben bis hin zu durchgesessenen Sitzbänken.

Sie haben die Wahl: Das jetzt noch glattziehen – oder eine weitere Saison damit rumärgern. Wir empfehlen Ersteres.

Auf die Plätze ...

Fertig?