Insbesondere das Zentrieren des neu eingespeichten Rads bereitet weniger Geübten oft Probleme. Wolfgang zeigt uns das Ein- und Ausspeichen an einem Vorderrad mit 40 Speichen. Dieses beispielhafte Rad stammt von einer Honda CB 750 Four K2 von 1972, bei dem sich die Speichen zweimal kreuzen. „Bei Rädern mit mehr oder auch weniger Speichen sind die Arbeitsschritte jedoch beinahe identisch“, erklärt der Zweirad-Profi.

Was dem einen die Sorgenfalten auf die Stirn treibt, ist für unseren Experten Wolfgang Schelbert kein Problem. „Ein erfahrener Motorrad-Profi baut ein Speichenrad inklusive Zentrieren innerhalb einer Stunde auf“, sagt der Zweiradmechaniker und Inhaber der freien Motorradwerkstatt „Wolfis Garage“ in Seeshaupt. „Wer so etwas noch nie gemacht hat, sollte allerdings mindestens einen Nachmittag einplanen.“

Die Felgen bestehen – wie bei unserem Beispielrad von Honda – oft aus Stahl. Ist Ersatz nötig, kommt es neben den Größenangaben auch auf die Felgenkontur (Hochbett, Tiefbett, Hochschulter u.a.) an. „Bei exotischen Felgen wie zum Beispiel ‚Halbtiefbett-Felgen‘ sind jedoch Spezialanfertigungen möglich“, so Wolfgang. „Wegen der hohen Kosten rechnen sich diese in der Regel nur für hochpreisige Young- oder Oldtimer.“ Bei der Originalität der Felgen werden daher häufig Kompromisse eingegangen und neuere Konturen erstanden.

Zum Einsatz kommen weiterhin doppelt konifizierte Speichen. Sie sind an den jeweiligen Enden dicker als in der Mitte. Für sie wird auch die Bezeichnung DD (doppeldickend) verwendet. Der Vorteil konifizierter Speichen ist, dass sie haltbarer in den höher belasteten Bereichen als gerade Speichen gleicher Dicke sind. Zudem macht das dünnere Mittelstück die Speichen flexibler. Die Länge der Speichen ist von der Art der Einspeichung abhängig. „Wer sich Speichen besorgt, sollte immer die originalen mit den neuen vergleichen“, empfiehlt Wolfgang. „Zum Ermitteln der Speichenlänge muss das gerade Stück der Speiche bis zum Haken gemessen werden.“

Der Ersatzteilmarkt bietet heute ein breites Sortiment an Drahtspeichen mit rohen, vernickelten und verchromten Oberflächen oder aus V2A-Vollmaterial an. Es gibt sie in allen erdenklichen Längen, Kerndurchmessern und Hakenwinkeln sowie verschiedensten Gewinden. „V4A-Speichen sollte man jedoch nicht kaufen“, rät Wolfi, „da deren Stahl zu spröde ist.“ Sie reißen daher im Betrieb sehr schnell ab. Chromatierte, verzinkt-passivierte oder glanzverzinkte Drahtspeichen sind in dieser Hinsicht die bessere Wahl. Sie können jedoch mit der Zeit oxidieren oder rosten. Wer auf Optik Wert legt, sollte V2A-Speichen verwenden.

Sind die Vorbereitungen abgeschlossen und alle Ersatzteile vorhanden, beginnt das Ausspeichen des Rads. Muss lediglich eine beschädigte Felge gewechselt werden, weiß Wolfgang einen Schraubertrick, der insbesondere Hobbyschraubern zugute kommt, die noch nie eine Felge gewechselt haben: „Vor dem Ausspeichen alle Speichenkreuzungen mit Klebeband umwickeln. Nach dem Lösen aller Speichennippel lässt sich die Nabe samt den Speichen dann aus dem Felgenkranz ziehen, ohne dass das Speichenmuster verloren geht.“ Anschließend wird die neue Felge in Position und Ausrichtung der Ventilbohrung wie bei der alten montiert, und alle Speichen werden wieder angezogen. Selbstverständlich muss dann noch die Felge zentriert und der Seiten- und Höhenschlag korrigiert werden. Die korrekte Vorgehensweise erklären wir im nächsten Heft. Achtung: Den Klebeband-Trick nur anwenden, wenn alle Speichen völlig in Ordnung sind!

Zum Einspeichen legt man die Nabe und den Felgenkranz am besten auf die Werkbank. Dabei ist auf die Laufrichtung von Nabe zu Felgenkranz zu achten. Dies ist insbesondere wichtig, wenn ein Rad azentrisch eingespeicht wird, ansonsten stimmt die Ausrichtung der Punzlöcher nicht. Um hier keine Fehler zu machen, hat Wolfi bereits bei der Demontage die Laufrichtung mit Pfeilen auf Felge und Nabe markiert. Profis würden jetzt damit beginnen, alle Speichen in die Nabe einzufädeln und anschließend die Speichen nach und nach mit der Felge zu verbinden. Der Hobbyschrauber läuft bei dieser Methode jedoch Gefahr, Fehler beim Einspeichen zu begehen. Weniger Geübte sollten daher lieber eine Speiche nach der anderen einbauen. Dabei ist zu beachten, dass ein konventionell gebautes Speichenrad wie das der Honda CB 750 Four meist zwei mal zwei Speichengruppen hat. Das heißt, die erste Zweiergruppe kommt auf den rechten Nabenflansch, die andere Zweiergruppe auf den linken. Dabei besteht die Hälfte der Speichen einer Zweiergruppe aus sogenannten „folgenden“ Speichen, die andere Hälfte aus „führenden“. Der Unterschied zwischen beiden Speichentypen: bei „führenden“ Speichen liegt der Speichenkopf (auch Haken genannt) im Inneren des Nabenflansches, bei „folgenden“ zeigt er nach außen.

Bei der Montage der Schlüsselspeiche darauf achten, dass diese von von der rechten Seite gegen den Uhrzeigersinn in die Felge eingefädelt wird. Und zwar entweder direkt neben der Ventilbohrung oder ein Punzloch weiter, je nachdem, wie die Felge gebohrt ist. Dabei ist bei der Auswahl des am Ventilloch nächstgelegenen Speichenlochs zu beachten, dass die Speichenlöcher nicht genau in der Mitte der Felge liegen, sondern abwechselnd etwas nach links und rechts versetzt sind. Bei manchen Felgen ist das erste Speichenloch nach dem Ventilloch nach links versetzt (B-Felgen), bei den meisten jedoch nach rechts (A-Felgen, wie CB 750). Deshalb kann Wolfgang diese erste Speiche unmittelbar neben dem Ventilloch einbauen. „Ziel ist, die vier dem Ventilloch am nächsten gelegenen Speichen so zu montieren, dass sie vom Ventilloch wegzeigen, um den Zugang zum Ventil zu vereinfachen“, erklärt Wolfgang.

Die erste zu befestigende Speiche ist die wichtigste. Man nennt sie daher die „Schlüsselspeiche“, da sich alle anderen an ihr orientieren. Sie muss unbedingt an der richtigen Stelle montiert werden, da sonst das Ventilloch am Ende an der falschen Stelle (schwer zugänglich für Reifendruckmessung) sitzen könnte und außerdem die Bohrungen der Felge nicht zum Winkel der Speichen passen. Beim gezeigten Rad der CB 750 ist die Schlüsselspeiche eine „führende“ auf der rechten Seite der Felge (in Fahrtrichtung gesehen). „Falls man jetzt mit den ‚führenden‘ Speichen weitermacht, erschwert dies das Einziehen der ‚folgenden‘ Speichen, weil die ‚führenden‘ Speichen außen liegen und damit im Weg sind“, erklärt Wolfgang, der daher anschließend zuerst die „folgenden“ Speichen einfädeln wird.

Montage der Innenspeichen

Damit die Schlüsselspeiche nicht mehr aus ihrem Punzloch rutschen kann, dreht der Profi den Speichennippel so weit ein, dass sie am Platz gehalten wird, aber noch locker ist. Beginnend neben der Schlüsselspeiche fädelt er dann die Innenspeichen („folgende“) ein. Und zwar jeweils um zwei Löcher versetzt, sodass in der Nabe jeweils ein leeres Loch zwischen ihnen bleibt. Die erste „folgende“ Speiche sollte dabei mit einem Punzloch Abstand von der Schlüsselspeiche in der Felge enden (weil in unserem Beispiel die Schlüsselspeiche ja eine „führende“ ist!). Alle weiteren „folgenden“ Speichen werden so angebracht, dass ein Abstand von drei Punzlöchern dazwischen liegt.

So geht es weiter, bis alle zehn Speichen der ersten Gruppe in die Felge eingebaut und mit Speichennippeln gesichert sind. Um den Axialwinkel zu stabilisieren, montiert Wolfgang noch eine weitere Außenspeiche („führende“) um 180 Grad versetzt zur Schlüsselspeiche (in unserem Beispiel eine „führende“). Als Axialwinkel bezeichnet man bei einem Speichenrad den Verlauf der Speichen vom Inneren der Felge zum Äußeren der Nabe. Damit lässt sich ein Verdrehen der Nabe verhindern, und der Axialwinkel bleibt während der Speichenmontage erhalten.

Anschließend wendet Wolfgang das Rad der Honda CB 750, um aus der zweiten Zweiergruppe wieder zuerst die Innenspeichen („folgende“) zu montieren. Die Lochaufnahmen am linken Nabenflansch sind übrigens nicht genau auf einer Linie mit jenen des rechten Flansches angebracht, sondern versetzt. Nun beginnt man – auch hier ausgehend vom Ventilloch – die Innenspeichen („folgende“) in den gegenüberliegenden Nabenlöchern anzubringen. Hat man alles richtig gemacht, stecken die Innenspeichen („folgende“) der in Fahrtrichtung gesehen linken Seite des Felgenkranzes nun in den Punzlöchern neben den Innenspeichen der rechten Seite. Wie bei der ersten Speichengruppe der rechten Felgenseite sind also auch auf der gegenüberliegenden Seite zunächst die Innenspeichen („folgende“) zu montieren, erkennbar am nach außen weisenden Speichenkopf im Nabenflansch.

Am Ende dieses Montageschritts ist die Nabe über 20 Innenspeichen („folgende“) mit der Felge verbunden. Damit wäre der innere Speichenkranz fertig. Bei korrekter Arbeit wechseln sich nun immer zwei Speichen mit zwei noch nicht belegten Punzlöchern ab.