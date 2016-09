Wasserdichte Tourenstiefel bis 150 Euro im Vergleichstest

Günstig oder billig?

Zack, Reißverschluss kaputt, und das schon nach der ersten Fahrt. Ärgerlich – wohl am falschen Ende gespart. Aber zum Glück finden sich in der unteren Preisklasse nicht nur billig gemachte Stiefel. Zehn wasserdichte Tourenstiefel bis 150 Euro im Vergleichstest.

Bei vielen Motorradfahrern, insbesondere bei jüngeren Einsteigern, liegt die Schmerzgrenze beim Stiefelkauf unter 100 Euro. Gleichzeitig steigt im Allgemeinen die Erwartung beim Kunden, dass ein Schuh wasserdicht und zudem noch bequem sein sollte. Nachvollziehbar, denn gute Sport- und Straßenschuhe und sogar Wanderstiefel mit Klimamembran finden sich mittlerweile zuhauf für kleines Geld. Wasserdichte Tourenstiefel sollten außerdem gute Sicherheit bieten. Gibt es aber bei diesem anspruchsvollen Anforderungsprofil überhaupt ordentliche Ware für weniger als einen Hunderter? Das wollten wir wissen und wühlten uns durch die Kataloge.

Ergebnis der Recherche: Ausgewiesene Motorradstiefel lassen sich für dieses Geld kaum ausmachen – nur eine Handvoll aktueller Modelle. Und erstaunlicherweise trauen die Anbieter eben diesen Produkten nicht viel zu, zumindest für einen Test in MOTORRAD mochte man die Billigstiefel lieber nicht ins Rennen schicken. Kurzerhand stockten wir daher die Preisgrenze um 50 Prozent auf, womit die Anzahl der Modelle ein ansehnliches Niveau erreichte. Immerhin traute sich Hein Gericke als einziger Anbieter, trotzdem einen Sub-100-Euro-Schuh mit Klimamembran in den Test zu geben. Leider bewahrheitete sich die Befürchtung, dass billig eben nicht günstig ist. Besagter Schuh hatte schon nach der ersten Fahrt einen Defekt, und in der Nässeprüfung patzten alle Testmuster des Bullson. Dabei machte der Stiefel beim Auspacken zunächst einen ziemlich anständigen und zudem robusten Eindruck.

Insgesamt mehr Schatten als Licht

Um es aber klarzustellen: Die anderen Stiefel wirkten keinesfalls hochwertiger ausgestattet oder besser verarbeitet. Und schnitten trotz eines Kaufpreises bis immerhin 150 Euro mitunter auch nicht bedeutend besser ab. Den Bullson mit niedrigstem Preis daher allein anzuprangern, wäre ungerecht. Insgesamt gab es nämlich mehr Schatten als Licht. Hauptproblem: die Wasserdichtheit. In unserem Nässetest gab es nur ein (!) Modell – den Probiker – das ohne Tadel bestand. Unter den übrigen Kandidaten schlugen einige Stiefel nach wenigen Minuten Leck, was dann in der Praxis schon bei kurzen Regenschauern ein Problem ist. Bei anderen sickerte erst nach Stunden Wasser tröpfchenweise durch, in diesen Fällen sollten normale Touren auch bei Schlechtwetter trockenen Fußes gelingen, deshalb gab es auch nur geringen Punktabzug. Reisetauglich ist aber anders.

Hinzu kommt, dass bei häufig getragenen Stiefeln die empfindliche Membran leidet und gerne mal reißt, respektive durchscheuert. Auf Dauer wird der Nässeschutz also garantiert nicht besser. Mit 150 Euro auf Tasche kann man dennoch gute Tourenstiefel erwerben, die auch lange ihre Regenschutzfunktion erhalten und angenehm sitzen. Boots ohne Membran mit ordentlichen Tourenqualitäten finden sich übrigens problemlos bis 100 Euro – verlässliche Regengamaschen gibt es um 20 Euro. Für Einsteiger mit limitiertem Budget möglicherweise die bessere Option.