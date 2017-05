In wenigen Tagen beginnt ein neues großes Abenteuer: die Tourist Trophy 2017 auf der Isle of Man.

Leider kann John McGuinness, 23-facher TT-Sieger, Publikumsliebing und einer der Favoriten, nicht starten. Er ist am vergangenen Wochenende auf der NorthWest 200 schwer gestürzt.

Es deutet also vieles auf ein großes Duell hin: Michael Dunlop, der 13 TT-Siege auf seinem Konto hat und den Rundenrekord (Durchschnittsgeschwindigkeit: 133,962 mph/215.591 km/h) hält, gegen den 14-fachen TT-Sieger Ian Hutchinson. Hutchinson startet auf Tyco-BMW, Dunlop auf der neuen Bennetts-Suzuki bei den Big Bikes auf der Isle of Man.

Auch andere Fahrer wollen bei der Tourist Trophy ein Wörtchen mitreden. Guy Martins Wiedereinstieg ist eine Sensation: Nach seinem Unfall auf dem Ulster-GP 2015 hatte er seine Road-Racer-Karriere für beendet erklärt. Dem Angebot von Honda konnte der charismatische Brite aber wohl nicht widerstehen - mit der Aussicht, nun doch noch den seit Jahren ersehnten TT–Sieg einzufahren. Bis heute stand er 16-mal auf dem Podium, aber noch nie ganz oben.

Weitere heiße Favoriten auf die vorderen Plätze sind der Neuseeländer Bruce Anstey auf seiner Honda RC213V-S, Conor Cummins (Honda), Dean Harrison (Kawasaki), Peter Hickman (BMW), James Hillier (Kawasaki), Gary Johnson (Suzuki), Lee Johnston (Honda), Ivan Lintin (Kawasaki) und Michael Rutter (BMW).

Den deutschsprachigen Raum vertreten auf der Isle of Man der in Liechtenstein lebende Österreicher Horst Saiger (Kawasaki) und Rico "Penz" Penzkofer. In seinem Team "Penz13" starten der Manxman Dan Kneen, der Engländer Danny Webb und der Italiener Alessandro Polita.

Der Australier David "Davo" Johnston startet bei den Big Bikes mit der Startnummer 1 auf der wunderschönen Norton. Für die traditionsverliebten Briten ist dies ein besonderes Highlight der Tourist Trophy. Ihm zur Seite steht der britische Superbike-Meister Josh Brookes auf der zweiten Werks-Norton.

Eine feste Größe auf der Isle of Man sind die Gespann-Rennen. Große Chancen auf den Sieg räumt man den Brüdern Birchall ein, die in den letzten drei Jahren vier Rennen gewannen.

Weitere Teams, die man im Auge behalten sollte, sind Dave Molyneux (17 TT-Siege) und sein Beifahrer Dan Sayle, John Holden/Lee Kain, Conrad Harrison/Andy Winkle, Peter Founds/Jevan Walmsley, Alan Founds/Jake Lowther sowie den 5-maligen Weltmeister Tim Reeves/Mark Wilkes im Honda-Team von Klaus "Klaffi" Klaffenböck. Der Österreicher hat die TT selbst dreimal gewonnen, war 2001 Gespann-Weltmeister und wohnt jetzt zum großen Teil auf der Isle of Man.

Wir erwarten spannende Rennen und wünschen allen Road Racern - besonders auch jenen, die hier nicht namentlich genannt wurden - eine unfallfreie Tourist Trophy 2017!