Mark Fincham (GBR) trat im Rahmen der British Superbike Championship in Thruxton mit dem Team von True Heroes Racing in der Superstock-Klasse an. Im zweiten Rennen kam es zu einem tragischen Unfall, der für Mark Fincham leider tödlich ausging. Er wurde zwar noch vom Medical-Team der BSB behandelt, erlag jedoch seinen schweren Verletzungen. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und seinem Team.