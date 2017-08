Am kühlen Samstagmorgen konnte sich bei der FIM Superbike Weltmeisterschaft auf dem Eurospeedway Lausitz der Brite Tom Sykes die Pole Position für das erste Rennen der WorldSBK sichern. Von der zweiten Startreihe ging es für seinen Teamkollegen und Weltranglistenerste Jonathan Rea los. Der ehemalige deutsche MotoGP-Pilot Stefan Bradl trat das erste Rennen nicht an, da er beim Trainingsauftakt am Freitag unverschuldet stürzte und sich dabei am Arm verletzte. Im freien Training und der Superpole Ausfahrt trat Bradl noch an, musste dann aber leider aufgeben. Der zweite deutsche im Feld, Markus Reiterberger, startete von der Position 10.



Nach dem Start konnten die Kawasaki-Piloten ihre starken Positionen nicht behalten. Der Ducati Pilot Chaz Davies konnte bereits beim Start von Platz 6 auf den 2. Platz vorrücken. Bis er schliesslich kurz darauf auch Tom Sykes passierte und das Fahrerfeld bis zum Rennende anführte.