Der infernalische Sound der Moto GP-Biester ist in der Boxengasse gerade verstummt, doch von der anderen Seite des Fahrerlagers ertönt das Kreischen von hochgezüchteten Zwei­taktern und blauer Rauch steigt auf. Dann kommt eine Gruppe von alten 500er-GP-Bikes, aus denen der Klang eines gewaltigen Viertakters heraustönt, in Formation daher. Die Fahrer winken in die Menge, dann beginnt einer nach dem anderen, richtig am Kabel zu ziehen. Was die Zuschauer nach dem Warm-up des britischen Grand Prix in Silverstone 2016 zu sehen bekamen, ließ vor allem die Herzen der Älteren höher schlagen. Zum einen galt diese Parade einem Helden, an den sie sich noch zu gern er­innern: Barry Sheene, der letzte 500er-Weltmeister Englands. Ein Mann, der mit ­seinem Charisma, seinem extravaganten Lebensstil und seiner Volksverbundenheit so viele Fans um sich scharte, wie es seither nur Valentino Rossi gelungen ist. Zum anderen war es eine Erinnerung an Motor­räder einer längst vergangenen Ära. Vor 40 Jahren gewann Barry Sheene seinen ersten WM-Titel, und vor 35 Jahren seinen letzten Grand Prix. Doch seine Hinter­lassenschaft in diesem Sport hat ihn, der mit 53 Jahren viel zu früh aus dem Leben schied, weit überlebt.

Sohn Freddie Sheene fuhr für Roberts Entsprechend groß war die Motivation der Veranstalter, sein Erbe gebührend zu feiern. Seine Weggefährten und Freunde aus dem Motorsport waren sofort dabei, als es darum ging, die Motorräder von Sheene und seiner Ära um den Silver­stone-Kurs zu bewegen, wo Sheene 1979 sein legendärstes Duell mit Kenny Roberts ­austrug. Roberts selbst sollte genau die ­Yamaha OW 48R, die er damals fuhr, wieder pilotieren. Doch zwei Wochen zuvor hatte der dreifache Weltmeister einen Herz­infarkt erlitten. Nach einer Opera­tion, bei der ihm eine Gefäßstütze in den Herzkranzgefäßen eingesetzt wurde, musste er leider absagen. So pilotierte Sheenes Sohn Freddie die Yamaha, was die Parade noch persönlicher machte. An Familiärem mangelte es ohnehin nicht. Sheenes Schwager Paul Smart fuhr die Suzuki XR 14, mit der „Bazza“ 1975 in Assen seinen ersten 500er-Grand Prix gewann, gestartet wurde die Parade von Sheenes Witwe Stephanie, abgewunken von seiner Schwester Maggie.

