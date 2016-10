Lorenzo testet Formel 1-Auto

Jorge, Chaz und Xavi auf vier Rädern

Wir kennen das: Viele Formel 1-Fahrer sind in motorisierte Zweiräder vernarrt. Aber es geht auch umgekehrt: Lorenzo durfte in Silverstone einen Formel 1-Mercedes fahren, die SBK-Fahrer Xavi Fores und Chaz Davies waren beim Audi Sport TT Cup mit von der Partie.

MEHR ZU

Mehr Bilder

Bildergalerie von Lorenzos Formel 1-Testfahrt in Silverstone. Ebenfalls an Bord: Die SBK-Piloten Xavi Fores und Chaz Davies beim Audi Sport TT Cup in Ungarn. 27 Bilder

Ab nächster Saison pilotiert MotoGP-Fahrer Jorge Lorenzo eine Ducati, weshalb wir ihn eher beim Audi Sport TT Cup erwartet hätten. Dort waren die SBK-Fahrer Xavi Fores und Chaz Davies mit von der Partie. Jorge Lorenzo hingegen gastierte bei Mercedes und durfte eine Formel 1-Auto von 2014 bewegen. Wie kommt's? Klar, durch den gemeinsamen Sponsor Monster Energy - die Formel 1-Autos von Mercedes tragen das gleiche grüne Logo wie die Werks-Yamahas.

Und was sagte Lorenzo nach dieser Erfahrung auf vier Rädern? "Die Kurvengeschwindigkeiten sind eine andere Welt. Man ist am Scheitel rund 40 Km/h schneller unterwegs. Es hat mich auch überrascht, wie spät man bremsen kann. Und der Abtrieb, den das Auto bei Vollgas in schnellen Kurven produziert, ist einfach nur krank."

Was für uns noch interessanter ist: Welche Motorräder stehen in den Garagen der Formel 1-Fahrer? Antworten gibt's in der Bildergalerie unten.