DEKRA-Pokal und MOTORRAD Classic-Pokal

„Wir freuen uns, dass wir als erste Schweizer Region Gastgeber der ADAC Moto Classic sein dürfen. Auf die Teilnehmer wartet ein abwechslungsreiches Programm voller Überraschungen mit landschaftlichen und kulinarischen Höhepunkten, welche die mediterrane Seele unserer Region widerspiegeln.“ blickt Elia Frapolli, Direktor Tessin Tourismus freudig auf die Veranstaltung.

Gleich von Beginn an verzaubert das Tessin die Teilnehmer mit seinen landschaftlichen Gegensätzen. Nach dem Start in Lugano am 28. Mai vermittelt die idyllische Strecke entlang des Luganer Sees mediterranes Lebensgefühl, während im weiteren Verlauf der Tour um den DEKRA-Pokal bei Mann und Maschine alpine Fähigkeiten gefragt sind: Die Pass-Straße des Monte Ceneri lockt mit Spitzkehren und Aussichten auf die Magadinoebene. Das wild-romantische Verzasca-Tal ist am folgenden Tag der erste Höhepunkt nach dem Start in Locarno. Steile Hänge und unzählige Wasserfälle, kleine Dörfer, wie das bezaubernde Brione und die Römerbrücke in Lavertezzo, erwarten die historischen und klassischen Maschinen, die an diesem Tag um den MOTORRAD Classic-Pokal fahren.

Highlight des Tages ist der Concorso d'Eleganza in Ascona am Lago Maggiore. Eine fachkundige Jury bewertet hier die Zweiräder nach Kriterien wie Originalität, Zustand und Historie. Entspannt endet die Tour dann beim modernsten Wasserpark Europas, dem Splash & Spa Tamaro. Am 30. Mai führt die Route um den Grand Tour of Switzerland-Pokal dann nach Mendrisio, wo neben einem Picknick mit lokalen Produkten ein großes Freundschaftstreffen mit Motorradfreunden der Region stattfinden wird. Vom Ufer des Lago Maggiore führt der letzte Tag um den Ticino-Pokal über Tesserete in das kurvenreiche Malcantone-Gebiet, welches mit abenteuerlichen Spitzenkehren den krönenden Abschluss bildet, bevor das Ziel wiederum erreicht wird am Wasserpark Splash & Spa Tamaro.