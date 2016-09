Baiersbronn Classic 2016

Der Berg(preis) ruft

Die vierte Auflage der Baiersbronn Classic steigt vom 22. bis 25. September 2016 und erinnert erneut an das legendäre Ruhestein-Bergrennen.

MEHR ZU

In Anlehnung an das Ruhestein-Bergrennen, einst 1946 nach der ersten Austragung gleich wieder eingestellt, gehen in diesem Jahr zum vierten Mal seit der erfolgreichen Wiederbelebung der Veranstaltung im Jahr 2013 historische Fahrzeuge an den Start. Genau 64 historische Motorräder bis Baujahr 1975 werden am Samstag, 24. September, auf der 7,3 Kilometer langen Strecke in einer Gleichmäßigkeitsprüfung um den Ruhestein-Bergpreis kämpfen. Das Startgeld beträgt wie immer symbolische 19,46 Euro.

Der Start zu diesem von MOTORRAD Classic unterstützten Spektakel der Motorrad-Klassiker erfolgt gegen 11.35 Uhr in Baiersbronn-Obertal, ordentlich zu sehen und zu hören (auch Automobile und Traktoren/Landmaschinen) gibt es aber bereits ab 8 Uhr morgens.

Die Altersgrenze der Teilnehmerfahrzeuge (bis Baujahr 1975) wird teilweise mehr als deutlich eingehalten. Auch von den Klassikern der Besucher... Foto: Thomas Waldhauer

Besucher erleben beim „Anno da­zu­mal“-Fest die besondere Stimmung von 1946 am Originalschauplatz. Für die Teilnehmer der Oldtimer-Rallye steht im Anschluss die große Schwarzwald-Rundfahrt auf dem Programm. Abends findet die große Siegerehrung statt. Für die Besucher lohnt sich zudem ganztägig der Besuch des großen Fests zum 70-jährigen Jubiläum, am 25. 9. erwartet die Besucher ein großes Oldtimer-Treffen und ein verkaufsoffener Sonntag.

Mehr Infos auf www.baiersbronn-classic.de.