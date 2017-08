Die fünfte Auflage der Baiersbronn Classic erinnert vom 21. bis 24. September erneut an das legendäre Ruhestein-Bergrennen und lockt auch in diesem Jahr wieder zahlreiche klassische Fahrzeuge an den Start. Genau 42 historische Motorräder bis Baujahr 1975 werden am Samstag, 23. September, auf der 7,2 Kilometer langen Strecke in einer Gleichmäßigkeitsprüfung um den Ruhestein-Bergpreis kämpfen.

Das Startgeld beträgt wie immer symbolische 19,46 Euro. Der Start zu diesem von MOTORRAD Classic unterstützten Spektakel erfolgt gegen 11.30 Uhr in Baiersbronn-Obertal. Ordentlich was zu sehen und zu hören (auch Automobile und Traktoren/Landmaschinen) gibt es aber bereits ab 8 Uhr morgens. Abends findet die große Siegerehrung statt.

Am 24. 9. erwartet die Besucher ein großes Oldtimer-Treffen.

www.­baiersbronn-classic.de