Von Montag bis Samstag organisieren die Veranstalter täglich eine bis zu 220 Kilometer lange Tour, die in Pesaro beginnt. Neben Hügellandschaft und Adriaküste werden Museen und andere Sehenswürdigkeiten der Region angesteuert. Am Samstag findet zudem in Pesaro ein Fest vor dem Benelli-Museum statt.

Höhepunkt der Benelli Week 2017 wird am Sonntag, den 17. September, die Ausfahrt der historischen Benelli- und Motobi-Motorräder sein. Diese endet an der Strandpromenade von Pesaro. Hier soll zum Abschluss eine Parade mit den Benelli GP-Motorrädern stattfinden. Das komplette Wochenprogramm gibt es unter www.officinebenelli.it.