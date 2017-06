Knapp 35.000 Fans haben die BMW Motorrad Days 2016 auf dem Festgelände am Fuße der Zugspitze besucht. Auch in diesem Jahr dürfte in Garmisch-Partenkirchen wieder so einiges los sein. Wer schon einmal dabei war, kann ahnen, was ihn erwartet - den anderen sei's gesagt:

riesiges Camping-Gelände

Probefahrten mit vielen neuen BMW-Modellen (Online-Anmeldung ab Mitte Juni möglich und hilfreich)

Motorrad-Stuntshows mit Mattie Griffin und Sarah Lezito

Steilwand-Show im Original Motodrom

Live-Musik & Party

Custom-Bikes

organisierte Ganz- und Halbtagestouren mit ortskundigen Guides

Geschicklichkeitswettbewerbe mit Supermoto-Weltmeister Bernd Hiemer auf der Endurostrecke am Fuße des Hausbergs

Geführte Offroad-Touren mit den GS-Modellen

Messe und Ausstellungsbereich mit neuen BMW-Modellen wie der HP4 Race

Kinderland für den Nachwuchs