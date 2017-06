Letztes Jahr noch Tridays, dieses Jahr Club of Newchurch - egal wie, schön war's wieder, entspannt und familiär. Knapp 14.000 Motorradfahrer aus ganz Europa zog es ins Salzburger Land. Empfangen wurden sie in Neukirchen von zwölf Bands, zahlreichen Ausstellern, einem Testride-Park mit Motorrädern von BMW, Ducati, Royal Enfield und Yamaha sowie Customizern in der dafür extra reservierten Club-Area.

Ehrgeizlinge, Showmaker, 70er-Jahre-Crew

Höhepunkt war auch dieses Jahr wieder das ROKKER-Race mit „schrägen 125er-Umbauten“. In der Pressemitteilung heißt es weiter: „Ob verbissen kämpfende Ehrgeizlinge mit Gitterrohrrahmen und Rennmotoren oder einmalig kranke Showmaker wie das Team von Be Unique 2.22 aus der Schweiz mit Choppern und Fellanzügen: Niemand konnte an diesem Wochenende die 70er-Jahre-Crew von Nolan Deutschland stoppen! Endlich der verdiente Gesamtsieg nach vielen zweiten Plätzen in den Vorjahren.“

Der Termin für den Club of Newchurch 2018 steht auch schon fest: 17. bis 24. Juni.