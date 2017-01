In welche Richtung es ohne Triumph gehen soll, wissen die Macher auch schon: Öffnung für andere Marken, Plattform für junge Customizer und ein Motorcyle-Film-Festival im Laufe der nächsten Jahre. Sieben Tage Motorradfahren mit Tour-Guides vor der bergigen Kulisse Österreichs, dazu vier Tage „familiäre und gesittete“ Party in „Newchurch“, das für diesen Zeitraum motorisierte Vierräder verbannt.

Dazu Uli Brée: „Wir haben in den elf Jahren so viele Freunde gefunden, das ist schon sehr besonders! Darum haben wir nun unser Team mit tollen Leuten erweitert um noch besser hinhören zu können, was die Menschen mögen und was sie eben nicht mögen. Wir wollten mit dem Club of Newchurch nicht nur einen Namen schaffen, sondern diesen Club-Gedanken auch mit Leben füllen. Auf unserer sehr aktiven Facebookseite lassen wir die Leute mitbestimmen, wie sie feiern wollen. Welche Bands sollen kommen, welche Aussteller wünschen sie sich und und und.“

