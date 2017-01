3.117 winterharte Biker plus knapp 2.000 Tagesgäste meldet der Bundesverband der Motorradfahrer in Deutschland, BVDM, vom 61. Elefantentreffen im Bayerischen Wald. Blauer Himmel und Sonnenschein, aber eisige Minus-Temperaturen, nachts annähernd zweistellig – da war zum Warmhalten wieder viel Phantasie gefragt. Und für die Anreise viel Durchhaltevermögen. Am meisten bewies Alexander Ignatov, er war 3.858 Kilometer aus Moskau in den Bayerischen Wald gefahren. Zum 29. Mal hat das Elefantentreffen hier im sogenannten „Hexenkessel“ von Solla/Loh bei Thurmansbang stattgefunden.