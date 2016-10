Essenza-Sprint auf der INTERMOT 2016

Heiße Reifen in Köln

Sprint-Rennen haben sich als fester Bestandteil der Custom-Kultur etabliert. Auf der INTERMOT 2016 fand das diesjährige Finale der spektakulären "Essenza"-Klasse statt.

Die Essenz des Motorrads, genau sie steht beim Essenza-Wettbewerb im Mittelpunkt. Denn längst haben sich auf Szene-Veranstaltungen wie dem Glemseck 101 oder dem Wheels & Waves anabolische PS-Monster lautstark in den Vordergrund gebrüllt. Hochspezialisierte Dragster - mit starrem Heck und breitem Slick – sind zwar ideal für die Achtelmeile, aber eben auch weit entfernt vom Allerweltsmotorrad, das unsereins meist in der Garage steht.

Die Sprint-Macher um Marketing-Frau Katrin Oeding und Glemseck-Mastermind Jörg Litzenburger wollen diesem Trend entgegen wirken. Mit puren Fahrmaschinen (maximal zwei Zylinder und 1200 Kubik, keine Sprint-Reifen) haben sie 16 Teams - darunter Customizer und Hersteller - eingeladen, sich gegenseitig zu messen. Ganz klassisch, im Duell auf der Achtelmeile.

Zwei Runden gegen die Uhr

In Köln traten heißgemachte Sprinter von BMW, Harley, Ducati, Kawasaki, Triumph, Moto Guzzi, Suzuki und Yamaha gegeneinander an. Die Berliner Custom-Schmiede Urban Motor brachte außerdem mit der Urban Motor Easy eine abgefahrene Eigenbau-Jawa an den Start, die nicht schnell, aber eben ästhetisch besonders wertvoll war. Das bunt gemischte Teilnehmerfeld war hinsichtlich der gebotenen Vielfalt schon im Stand äußerst unterhaltsam. Und als die Motoren aufheulten gab es kein Halten mehr.

Weil die Kölner Strecke zu eng für das gleichzeitige Duell zweier Maschinen war, fuhr jeder in zwei Runden gegen die Uhr. Am Ende gewann schließlich eine konsequent pilotierte Triumph, an deren Hinterrad dank Kompressor gesunde 140 PS zerrten. Angesichts solch flotter, lauter und qualmender Maschinen verschwendeten die Zuschauer keinen Gedanken an feuerspeiende Dragster. Denn auch die seriennahen Maschinen boten großes Kino.