Das erste Fischereihafen-Rennen fand vor 65 Jahren statt. 2017 steigt nun das 60. Straßenrennen in „Fishtown“, das jedes Jahr tausende von Motorradbegeisterten anlockt. Der Kurs selbst ist 2,7 Kilometer lang, darüber machen sich vier Fahrerlager, die Händlermeile und der Zuschauerbereich breit, so dass über das Pfingstwochenende eine eigene kleine Benzinstadt entsteht.

Klasse 1: Fishtown Superbike Open Klasse 2: Fishtown Twins & Triples Klasse 3: Fishtown Sidecars Classic Klasse 4: Sound of Classics Junior Klasse 5: Sound of Classics Senior Klasse 6: Superbike Legends: The 80s Klasse 7: Formel 2 Klasse 8: Superbike Legends: Big Classics Klasse 9: Sidecar Champions Challenge Klasse 10: Corsa Speciale Klasse 11: Fishtown SuperTwin 650

Zahlen und Fakten

+ 2-Tages-Ticket für 30 Euro (20 Euro billiger als zwei Ein-Tages-Tickets an der Tageskasse)

+ Auf Wunsch als schön gestaltetes „Hardticket” (Geschenkidee für Motorsport-Fans)

+ Ein-Tages-eTicket für 20 Euro (5 Euro billiger als ein Ein-Tages-Ticket an der Tageskasse)

+ Ermäßigte eTickets für Kinder von 10-15 und Behinderte ab 12 Euro (2 Tage für 22 Euro ermäßigt)

+ Kinder unter zehn Jahren frei (kein Ticket nötig, nur Altersnachweis)

+ „Express-Eingang”: kein langes Warten beim Rennen (nochmals verbessert gegenüber 2016)

+ Keine Vorverkaufsgebühr (ggf. anfallende E-Payment-Gebühren werden ohne Aufschlag weitergegeben)

+ 20 Stunden Renn-Wahnsinn an zwei Tagen

+ 11 Rennklassen, von ultrastarken Superbikes bis zu akrobatischer Gespann-Action

+ 2,7 Kilometer Rennstrecke, mitten im Hafen

+ Freier Zugang zum Fahrerlager bei allen Tickets inklusive

+ Attraktionen für Kinder

+ Camping direkt an der Rennstrecke (nicht im Ticketpreis inbegriffen)

Die Hardticket-Bestellung für 2-Tages-Tickets unter www.fischereihafen-rennen.de/tickets/ ist noch bis Dienstag, 30. Mai, 15 Uhr möglich. Die eTickets zum Selbstausdrucken, erhältlich als 2-Tages-Ticket oder als Ein-Tages-Ticket für Sonntag oder Montag, sind noch bis einschließlich Samstagabend, 03. Juni, 18 Uhr zu bestellen – ebenfalls unter www.fischereihafen-rennen.de/tickets/

Die 19 Vorverkaufsstellen des Fischereihafen-Rennens verkaufen je nach ihren Geschäftszeiten noch bis Freitag, 02. Juni 2017bzw. Samstag, 03. Juni 2017: www.fischereihafen-rennen.de/vorverkaufsstellen/