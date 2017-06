Teile dieser Ausstellung gab es bisher nur im New Yorker Guggenheim-Museum zu sehen. Im Rahmen des Magic Bike Rüdesheim, eines der größten Motorrad-Festivals Europas, sind die perfekt aufgebauten Maschinen aus 103 Jahren Harley-Davidson-Geschichte an allen vier Festival-Tagen ab 14 Uhr in der Asbach-Halle zu bestaunen.