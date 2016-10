MOTORRAD auf der INTERMOT (Halle 9; B050)

MOTORRAD zum Anfassen

Bühnenshow, Traumbike-Ausstellung und Kaffee in Kult-Tassen gibt es bei MOTORRAD am Stand B050 in Halle 9. Und MOTORRAD-Redakteure freuen sich auf interessante Gespräche.

MEHR ZU

MOTORRAD finden Sie auf der INTERMOT 2016 in Halle 9, Standnummer B050, in der Nähe des Übergangs zu Halle 10. Illustration: INTERMOT / Fuchs

Wer schon immer einmal einem MOTORRAD-Redakteur die Meinung sagen wollte, hat auf der INTERMOT vom 5. bis 9. Oktober 2016 Gelegenheit dazu. Sagen Sie bei MOTORRAD am Stand B050 in Halle 9 "Hallo", fragen Sie uns, teilen Sie Ihre Erlebnisse mit uns.

Die Traumbikes der MOTORRAD-Leser

10 Traumbikes haben die MOTORRAD-Leser gewählt - und alle sind am Stand zu sehen. Foto: Fuchs

Wenn Sie lieber Motorräder anschauen wollen, können Sie in einer Ausstellung die zehn Traumbikes, die MOTORRAD-Leser gewählt haben, bewundern.

Dauertest-Ducati 1199 Panigale

Die filetierte Dauertest-Ducati 1199 Panigale ist ebenfalls am MOTORRAD-Stand zu beutachten. Foto: Fuchs

Am Stand zu sehen ist außerdem eine Vitrine mit der auseinandergenommenen Dauertest-Ducati 1199 Panigale.

Comiczeichner Holger "Motomania" Aue wird zu Signierstunden vorbeischauen, und die Bühne am Stand wird natürlich auch nicht unbespielt bleiben.

Kaffee - für MOTORRAD-HELDEN gratis.

Peter Scholten und Sarah (unbescholten) demonstrieren den Kaffee-Ausschank am MOTORRAD-Stand. Foto: Fuchs

Gegen den Durst serviert MOTORRAD am Messestand Kaffee; MOTORRAD-Helden bekommen gegen Vorlage des Helden-Ausweises die MOTORRAD-Tasse gratis - solange der Vorrat reicht.

Das MOTORRAD action team präsentiert sein Reise- und Trainingsprogramm für das Jahr 2017. Ob Sie in Patagonien oder den Alpen, in Polen oder Schottland touren wollen, beim action team finden Sie das passende Angebot. Die Palette reicht von der Zwei-Tage-Leserreise mit Redakteur Mini Koch bis zur Drei-Wochen-Tour durch Australien. Obendrein gibt es Fahrdynamik-, Enduro-, Supermoto-und Rennstreckentrainings.

Das Programm am MOTORRAD-Stand und auf der MOTORRAD-Bühne

Mittwoch, 5. Oktober

13.30 Uhr: Traumbike-Vorstellung (Aprilia, BMW, Ducati)

14.30 Uhr: Biker Fashion Show

15.30 Uhr: Reisevortrag von Markus Biebricher

16.30 Uhr: Biker Fashion Show

Donnerstag, 6. Oktober

10.30 Uhr: Aktuelles von den MOTORRAD-Dauertest-Bikes

12.00 Uhr: Biker Fashion Show

13.30 Uhr: Traumbike-Vorstellung

15.00 Uhr: Biker Fashion Show

16.00 Uhr: Reisevortrag von Markus Biebricher

17.00 Uhr: Traumbike-Vorstellung

Freitag, 7. Oktober

10.15 Uhr: Aktuelles von den MOTORRAD-Dauertest-Bikes

11.00 Uhr: Autogrammstunde

12.30 Uhr: Biker Fashion Show

13.15 Uhr: Traumbike-Vorstellung

14.00 Uhr: Signierstunde mit Motomania-Comic-Zeichner Holger Aue

15.30 Uhr: Biker Fashion Show

16.15 Uhr: Reisevortrag von Markus Biebricher

17.00 Uhr: Traumbike-Vorstellung

18.00 Uhr: Biker Fashion Show

Samstag, 8. Oktober

10.15 Uhr: Aktuelles von den MOTORRAD-Dauertest-Bikes

11.00 Uhr: Signierstunde mit Motomania-Comic-Zeichner Holger Aue

12.30 Uhr: Biker Fashion Show

13.15 Uhr: Traumbike-Vorstellung

14.00 Uhr: Signierstunde mit Motomania-Comic-Zeichner Holger Aue

15.30 Uhr: Biker Fashion Show

16.15 Uhr: Aktuelles von den MOTORRAD-Dauertest-Bikes

Sonntag, 9. Oktober

10.15 Uhr: Traumbike-Vorstellung

11.00 Uhr: Signierstunde mit Motomania-Comic-Zeichner Holger Aue

12.30 Uhr: Biker Fashion Show

13.15 Uhr: Aktuelles von den MOTORRAD-Dauertest-Bikes

14.00 Uhr: Signierstunde mit Motomania-Comic-Zeichner Holger Aue

15.30 Uhr: Biker Fashion Show

16.15 Uhr: Traumbike-Vorstellung

(Angaben ohne Gewähr; Änderungen aus aktuellem Anlass vorbehalten)