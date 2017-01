Motorrad live 2017

Schon komisch: Die Benzin-Stadt Stuttgart, immerhin sechstgrößte Stadt Deutschlands, musste jahrelang auf eine eigene Motorradmesse verzichten. Damit ist 2017 endlich Schluss: Vom 10. bis 12. Februar werden die Motorräder des 2017er-Jahrgangs in den Stuttgarter Messehallen um die Wette strahlen und die Augen der Besucher zum Leuchten bringen - dessen ist sich Organisationsleiter Thomas Deitenbach ganz sicher: "Das Konzept mit viel Action, Neuheiten-Präsentationen in den Hallen und einem attraktiven Außengelände wird die Besucher in Stuttgart begeistern."

Besucher - das wichtigste Stichwort überhaupt: rund 25 Millionen Menschen leben nach Rechnung des Veranstalters in einem 230-km-Radius rund um Stuttgart. Fast jedes dritte in Deutschland zugelassene Motorrad kommt aus dieser Region. Diese Zahlen haben offenbar auch die Motorradindustrie, die Zubehör-Hersteller und das angeschlossene Gewerbe überzeit: Über 200 Aussteller wollen bei der Premiere der Stuttgarter Motorradmesse "Motorrad live" dabei sein; 20.000 m² Fläche sind dafür in den Hallen 7 und 9 sowie auf dem Außengelände verplant.