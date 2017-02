In fünf Messehallen bekommen die Besucher eine starke Show geboten. Auf zwei Show-Bühnen gibt es mehrmals täglich Interviews mit interessanten Gästen aus der Motorradbranche, Reisereportagen und eine Modenschau. In der Halle und im Innenhof dürfen sich Besucher auf Actionsshows freuen. Sonderschauen mit historischen Motorrädern, Cafe-Racern und Rennmaschinen runden das Programm ab.

MOTORRAD ist in Halle 3, Stand 302, direkt neben der Eventbühne vertreten und zeigt aktuelle Kandidaten aus dem Testbetrieb. Unter anderem wird die Yamaha MT-07 vor Ort sein, die zuletzt den MOTORRAD-Dauertest mit Bravour abgeschlossen hat. Auf der Bühnenshow wird es zudem erneut Auftritte der MOTORRAD-Redaktion zu vielen aktuellen Themen geben. Am MOTORRAD-Stand erhalten Besucher in diesem Jahr außerdem besondere Abo-Angebot.

Am Samstag und Sonntag wird der MOTORRAD-Comiczeichner Holger Aue jeweils um 11.00 Uhr und 14.00 Uhr zu Signierstunden an den Stand kommen.

Anfahrt und Parken

Die Westfalenhallen liegen direkt an der B1 / A 40 / A 44 Essen-Unna-Kassel. Aus nördlicher Richtung über die A1 / A2 am Kreuz Unna in Richtung Dortmund. Aus Süden über die A45 bis zum Kreuz Dortmund-Süd. Einfach den Hinweisschildern "Westfalenhallen" folgen.

Motorräder parken vor Halle 4 (Eingang Messe-Forum) kostenlos.

Eine Änderung gibt es in diesem Jahr bei den Eingängen. Aufgrund des Projekts Welcome 2018 haben Umbauarbeiten an den Westfalenhallen begonnen, sodass der Eingang Messe-Forum gesperrt ist. Rund 50 Meter entfernt wurde eine vorübergehende Eingangshalle eröffnet. Der neue Eingang Nord befindet sich nun bei Halle 5. Wer die Eintrittskarten vor Ort kaufen möchte, sollte sich laut Messebetreiber dort hin begeben. All diejenigen, die ein Ticket im Vorverkauf erworben haben, können den Eingang an Halle 3B benutzen. Am Eingang West ändert sich laut Messebetreiber nichts.