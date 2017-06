Die Sonne schien über dem Sachsenring, und 45.000 begeisterte Fans verwandelten die Jubiläums-Veranstaltung zum 90-jährigen Bestehen des Sachsenrings in ein gigantisches Fest. Ihnen wurde auch viel geboten. Der ADAC ließ beim Sachsenring Classic 2017 nach bewährtem Muster die faszinierendsten Autos und Motorräder aus der Renngeschichte in Paraden um die Strecke kreisen oder bei Rennen zu verschiedenen historischen Motorsportserien um die Wette fahren. Dazu beauftragte der ADAC Sachsen zwei Profis, etwas zu organisieren, das alles bisher dagewesene übertrifft: Franz Rau und Steve McLaughlin, die in den 1990er Jahren mit der Pro Superbike die Deutsche Meisterschaft auf ein bis dahin nie dagewesenes Niveau und ins Fernsehen brachten, hoben nun die Classic Kings aus der Taufe.

Agostini feierte vor Ort seinen 75. Geburtstag Für die größten und populärsten Weltmeister der Geschichte organisierten sie Motorräder aus ihren Weltmeisterjahren und so wurden glorreiche Zeiten wieder lebendig. Wie es der Zufall wollte, hatte der größte von ihnen, der 15-fache Weltmeister Giacomo Agostini, gerade an diesem Wochenende seinen 75. Geburtstag, und so wurde für ihn eine gebührende Geburtstagsfeier organisiert. Am Freitagabend konnte Ago mit vielen seiner ehemaligen Rennfahrerkollegen anstoßen, aber auch mit anderen Größen seines Sports, wie Paul Butler, der zu Agos Zeiten Dunlop-Reifendienstmann war und später zum Teamchef des Suzuki-Werksteams und dann MotoGP-Rennleiter wurde. Eine gewaltige Lasershow und ein Feuerwerk machten den Abend nicht nur für die Gäste, sondern auch für den Jubilar zu einem unvergesslichen Erlebnis. Am Samstag hatte der beliebte Italiener dann gleich mehrere Auftritte. Mit seinen einstigen Teamkollegen Phil Read und Gianfranco Bonera führte er die MV-Agusta-Parade an. Die legendären Drei- und Vierzylinder hallten mit ihrem unverwechselbaren Klang um den Sachsenring und weckten Erinnerungen an ihre glorreichen Zeiten, als der gleiche Klang durch die Wälder des alten Sachsenrings schallte und Agostini insgesamt elf Siege mit ihnen errang. Unvergessen auch seine Kämpfe mit Mike Hailwood, von denen er schmunzelnd eine Anakdote erzählte: "1967 brachen wir im Training laufend den Rundenrekord. Das hat den Zuschauern und dem Rennleiter so gut gefallen, dass er das Training erst nach über einer Stunde abgewunken hat."



Freddie Spencer, Phil Read, Steve Baker Dann setzte sich Ago auf die 750er Yamaha, mit der er einst zu seinen 122 Grand-Prix-Siegen 1977 in Hockenheim noch einen in der Formel-750-WM hizugefügt hatte. Bei den Classic Kings hatte er dann Größen wie Freddie Spencer, dem einzigen, dem es 1985 je gelungen war, im gleichen Jahr Weltmeister bei den 250ern und den 500ern zu werden, auf der Dreizylinder-Honda, oder Publikumsliebling Kevin Schwantz auf der Suzuki. Der achtfache Weltmeister Phil Read fuhr die Suzuki, mit der er 1976 seine letzte 500er-Saison fuhr, Steve Baker die Yamaha TZ 750, mit er 1977 Weltmeister wurde. Johnny Cecotto, der den neuen Sachsenring bereits aus seiner DTM-Zeit bei BMW kannte, fuhr die TZ, mit der er 1978 zu seinem 350er-WM-Titel noch einen in der Formel 750 hinzufügen konnte. Christian Sarron, 250er-Welteister von 1984, fuhr ebenfalls eine TZ 750. Carl Fogarty, der bei den Superbikes, der TT-F1 und in der Endurance-WM insgesamt acht WM-Titel gewonnen hat, fuhr am Samstag einen brandneuen Triumph Café Racer, am Sonntag konnte er sich auf eine Kevin-Schwantz-Suzuki schwingen. Marco Lucchinelli lenkte eine Suzuki RG 500 in den Farben des legendären Oliofiat-Teams, mit dem er 1981 Weltmeister wurde, Carlos Lavado fuhr seine Yamaha TZ 250 von 1983, Ralf Waldmann die HB-Honda 250. Jon Ekerold, 350er-Weltmeister von 1980 war erstmals seit Langem wieder für die Fans zu sehen und begeisterte mit seiner charismatischen Art.

Schwantz und Spencer machten auch mächtig Dampf, gemeinsam mit Peter Rubatto und Bernhard Schick auf den klassischen Superbikes und Ralf Waldmann auf der 250er zeigten sie feine Positionskämpfe.