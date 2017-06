Erst schien es nur eine Spinnerei, eine witzige Idee zu sein, dann wurde Ernst daraus: Ernst, der viel Spaß macht: das Stuttgarter Mofarennen. Im Sommer 2015 wurde das erste 2 x 2 Stunden-Mofarennen beim SV Heslach und Weitmanns Waldhaus in Stuttgart ausgetragen. Zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, dass es eine weitere Veranstaltung geben wird. Am 24. Juni 2017 geht das Stuttgarter Mofarennen nun schon in die dritte Runde. Dieses Jahr haben sich über 100 Starter angemeldet.

Passend dazu ändert sich der Austragungsort: Dieses Jahr findet das Stuttgarter Mofarennen beim Waldgasthaus Krummbachtal statt, sozusagen einen Steinwurf von der alten Solitude-Rennstrecke entfernt, deren Teilabschnitt zumindest einige von euch vom Glemseck 101 kennen.

32 Teams gehen an den Start, getrennt nach zwei Klassen - Original und Tuning. In der Tuning-Klasse starten zehn Teams, in der Original-Klasse sind es 22. Es gilt laut Veranstalter: „Ein Mofa, ein bis maximal vier Fahrer/innen bei einem 2 x 1 Stunden-Rennen. Das heißt eine Stunde Original, dann eine Stunde Tuning, wieder eine Stunde Original und nochmal eine Stunde Tuning.“ Für die Zuschauer gibt's so das 2 x 2-Rennen.