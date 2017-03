Neben Ducati, Yamaha und Kawasaki feiert auch Suzuki am ersten April-Wochenende den Start in die Saison 2017. Wer also eines der neuen Suzuki-Bikes ausprobieren möchte, sollte sich am kommenden Wochenende nichts anderes vornehmen.

Viele der neuen Suzuki-Modelle wie die überarbeite Suzuki V-Strom 650 oder die neue Suzuki GSX-S 750 können beim Suzuki Biker's Day am 1. April 2017 begutachtet und teilweise auch gefahren werden. Eine Liste mit den teilnehmenden Händlern gibt es auf der folgenden Website: