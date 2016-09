Touratech West Travel Event 2016 in Kleinhau

Reiseenenduro-Training, Touren, Spaß

Wer seine Reiseenduro jenseits der Straße bewegen möchte, ist beim Touratech West Travel Event genau richtig. Im Rahmen der Veranstaltung werden verschiedene Reiseenduro-Trainings sowie geführte Touren angeboten.

Eine tolle Sache - mehr Sicherheit mit der Reiseenduro im Gelände. Foto: Hersteller

Sie suchen eine professionelle Vorbereitung für die Ausfahrt mit Ihrer Reiseenduro? Dafür bieten das MOTORRAD action team und der Aachener BMW Motorrad-Händler KOHL Motorrad das Touratech West Travel Event 2016 vom 16. bis 18. September an. Es findet rund um die große Naturrennstrecke in Kleinhau statt, ein kleines Örtchen im Hürtgenwald zwischen Bonn und Aachen, im Nationalpark Eifel gelegen. Ein idealer Platz, von wo aus wunderschöne Tagestouren gestartet werden und wo man auf der Enduro-Strecke des MSC Kleinhau legal im Gelände unterwegs sein kann.

Das perfekte Training, um die Reisenenduro sicher im Gelände bewegen zu können. Foto: Touratech

Instruktoren bieten ein Reiseenduro-Grundlagen- und Kompakttraining in fahrerisch homogenen Gruppen an beiden Veranstaltungstagen auf der Endurostrecke an. Davon losgelöst können alle Teilnehmer täglich geführte Touren durch die Eifel, teils auf Schotterpisten, genießen. Dazu gibt es ganztägige Verpflegungsmöglichkeit, eine Wiese zum kostenlosen Übernachten, Duschmöglichkeiten, Reisevorträge, Workshops rund um das Thema Enduro sowie Live-Musik im Kreise vieler Motorradinteressierter und Adventure-Reisender am Lagerfeuer.

TERMIN: 16.-18. September 2016



PROFIL

Reiseenduro-Trainings mit dem eigenen Motorrad auf der Enduro-Strecke in Kleinhau. Grobstollige Reifen werden empfohlen.

Geführte Eifel-Touren zirka 100 km in fahrerisch homogenen Gruppen. Teils geht es über Schotterpisten, Feldwege und über kurvenreiche kleine Straßen, an Bachläufen entlang, durch Eifeldörfchen und mit tollen Ausblicken.

Besonderheiten: Anreise am Abend vor Veranstaltungsbeginn sinnvoll. Campingmöglichkeit, Toiletten, Duschen und Bewirtung vor Ort. Abendprogramm mit Live-Musik am Lagerfeuer und Reisevortrag.

GRUNDLAGENTRAINING

Das halbtägige Grundlagentraining richtet sich an Geländeeinsteiger mit eigener Reiseenduro. Es bietet den optimalen Einstieg, die Offroad-Welt zu erleben. Kursinhalte: Blickführung, korrekte Stehposition, Bremsmanöver auf losem Untergrund, Fahrten auf schmalem Weg, kleine Auf- und Abfahrten.

KOMPAKTRAINING

Das vierstündige Kompakttraining richtet sich an Enduristen mit Kenntnissen des Fahrens im Gelände. Die Enduro-Strecke in Kleinhau bietet auf längeren Auf- und Abfahrten ein ideales Trainingsgelände. Ganz ohne Gefahren können hier Manöver wie Wenden oder Bergen am Hang geübt werden. Kursinhalte: Optimierung Blickführung, Optimierung Stehposition, Auf- und Ab- fahrten, Wenden am Hang, Bergen am Hang.

