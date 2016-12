Fahrsicherheitstraining für Motorradfahrer

Vom Fahrsicherheitstraining über die Kurvenschule bis hin zum Sportfahrerlehrgang auf den besten Strecken in Deutschland. Unsere langjährige Erfahrung bei Fahrtrainings und unser eingespieltes Instruktorenteam sorgen für mehr Sicherheit und Fahrspaß auf dem Motorrad! Sie investieren Zeit und Geld. Und wir bieten Ihnen einen reellen Gegenwert. Vom Basis-Fahrdynamiktraining über die Kurvenschule bis zum Sportfahrlehrgang findet sich für jedes Erfahrungslevel das geeignete Training. Bisher stehen die Termine im LUK Driving Center in Baden-Baden und auf der Rennstrecke am Bilster Berg schon fest. Unter anderem erwarten wir in den nächsten Wochen auch noch die Bestätigung vom Bosch Prüfzentrum Boxberg