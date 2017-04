Im Juni noch nichts vor und Lust auf eine etwas längere Reise Richtung Südwestfrankreich? Wie wäre es mit einem Ausflug zum Wheels & Waves in Biarritz? Selbstverständlich ist es nicht unbedingt ein Katzensprung bis zum beschaulichen Örtchen an der Atlantatik-Küste. Eine Reise dorthin könnte dafür über tolle Motorradstrecken wie die Dolomiten führen. Auch die Cote d'Azur eignet sich wunderbar für eine ausgedehnte Motorradtour. Tolle Reiserouten dürften sich also durchaus finden lassen.

Wer sich einen Eindruck über das Wheels & Waves verschaffen möchte, dem sei die oben angehängte Bildergalerie ans Herz gelegt. Neben sehenswerten Motorrädern im Custom-Look können sich Besucher außerdem auf einige Renn-Events, größere Ausfahrten und ein bunt gemischtes Publikum freuen.

Weitere Infos gibt es unter www.wheels-and-waves.com