Richtig ist: Die Husqvarna-Modellpalette läuft ausnahmslos bei KTM in Österreich vom Band. Falsch ist: Die Husqvarna Sportenduros sind in weiß-blau-gelbes Plastik verkleidete KTM-Offroader. Denn: Zumindest im Enduro-Segment unterscheiden sich die Exil-Schwedinnen neben Details in einem wichtigen Aspekt: Statt des bei den KTM-Enduros direkt an der Schwinge angelenkten Federbeins aktiviert bei den Husqvarna-Bikes eine Umlenkhebelei den Monoshock.

Kleine Ursache, große Wirkung. Während die KTM seit Menschengedenken mit leichter Vorderhand durchs Gelände tänzeln und tendenziell mit dem Heck gesteuert werden wollen, vermitteln die Pendants von Husqvarna ein völlig anderes Fahrgefühl. Mit spürbar größerem Druck auf dem Vorderrad lässt sich die Husky präziser in engen Anliegern abklappen und trifft Spurrillen exakter. In den typi­schen eng gesteckten Sonderprüfungen ist das ein klarer Vorteil. Zumal sich die Husqvarnas auch in ausgefahrenen Beschleunigungswellen den orangefarbenen Schwestern überlegen zeigen. Traktionsstark ackern sie sich durchs ungemütliche Geläuf, bieten dadurch letztlich auch mehr Komfort. Keine Wirkung ohne Nebenwirkung: Das betont leichtfüßige Fahrverhalten einer KTM weicht auf der Husqvarna einem bodenständigen Auftritt. Vielleicht weniger spektakulär, wahrscheinlich aber effi­zienter.