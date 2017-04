Herzstück der Kawasaki Ninja ZX-10R ist - außer ihrem leistungsstarken Vierzylinder natürlich - eine sogenannte Inertial Measurement Unit, kurz "IMU", wörtlich "Trägheits-Messungs-Einheit", üblicherweise übersetzt als "Beschleunigungssensor".

In der Kawasaki Ninja ZX-10R messen drei Sensoren die lineare Beschleunigung, zwei weitere die Winkelbeschleunigung. Alle elektronischen Systeme, vom ABS bis zur Wheeliekontrolle, funktionieren auf Basis der IMU-Daten. Wer seine Kawasaki Ninja ZX-10R optimal abstimmen will, muss also verstehen, wie die Systeme funktionieren und miteinander kommunizieren.