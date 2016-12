Die schönste Verbindung zwischen zwei Punkten muss eine Kurve sein. Jeder, der ein halbwegs sportliches Motorrad besitzt, weiß das. Aber wo lässt sich dem Kurvenrausch am besten frönen? In der pittoresken Umgebung spektakulärer Bergpässe? Wäre eine Möglichkeit, die sich aber zumindest als Hausstrecken-Highlight aufgrund großer räumlicher Distanz für viele verwehrt. Also eher griffige und verkehrsarme Landstraßen? Klingt super, wäre nur deren Seltenheitswert nicht so hoch. Und was macht man, wenn sich in Schlagdistanz vom Wohnort so gar keine schöne Straßenrichtungsänderung darbieten möchte? Folglich lieber gleich zum Bikertreff um die Ecke, Benzin quatschen und Käffchen schlürfen? In diesem Fall käme die Action vielleicht doch etwas zu kurz.

Um mehr herauszufinden, starteten wir vor einiger Zeit über ein großes soziales Netzwerk einen Aufruf. Wir wollten von euch wissen, welche Favoriten ihr im deutschsprachigen Raum habt und was die Kurve auszeichnet. Das Ergebnis: Am meisten Sympathien in Form von digital erhobenen Daumen und Kommentaren gehen an die ­„Applauskurve“ auf der B 276 zwischen Schotten und Laubach. Es folgt auf Platz zwei die lange 180-Grad-Kurve am großen Feldberg im Taunus. Weiterhin wurden der sogenannte Buchhübel am Schleizer Dreieck und die Kurvenkombination an der Schwarzenbach-Talsperre nahe der B 500 im Schwarzwald genannt. Gleichstand herrscht laut Online-Community zwischen der letzten Links am Lochenpass bei Balingen auf der Schwäbischen Alb sowie Kurve zehn der Wartenbergstraße bei Hohnstein in der Sächsischen Schweiz. Hinter Mitteldeutschland bis hoch zur Küste scheinen sich die meisten Kurven plötzlich in Geraden zu verwandeln. Aus diesen Regionen kamen im Gegensatz zum Süden so gut wie keine Vorschläge – wir fühlen mit euch und sprechen unser herzliches Beileid aus!