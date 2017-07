Tickets

Wochenendtickets für das IDM-Wochenende in Zolder/B kosten 25 Euro. Am Donnerstag und Freitag ist der Eintritt frei, Tageskarten für Samstag oder Sonntag sind für jeweils 14 Euro erhältlich.

Ebenfalls 25 Euro/Wochenende kosten die nur in begrenzter Anzahl erhältlichen VIP-Tickets; dahin enthalten sind ein VIP-Motorradparkplatz auf "Fläche 6" sowie die Teilnahme am Motorradcorso über die Rennstrecke am Sonntag in der Mittagspause.